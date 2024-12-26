Клава Кока и Пашу доставили новогоднее настроение тем, кому оно нужнее всего

Российская блогерша и певица Клава Кока гендиректор и соучредитель лейбла Black Star Inc Павел Курьянов (Пашу) вместе с организацией «Здоровое Отечество» посетили детский центр в Курской области, чтобы оказать поддержку семьям, столкнувшимся с трудностями. Среди них были дети, эвакуированные из зоны боевых действий, а также многодетные семьи, нуждающиеся в социальной помощи. Артисты провели время с матерями и устроили для их детей настоящий новогодний праздник: они делились личными историями, обнимались и дарили подарки.