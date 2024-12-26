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26 декабря, 10:03

Клава Кока и Пашу доставили новогоднее настроение тем, кому оно нужнее всего

Звёздные гости Клава Кока и Пашу в социальном центре «СемьЯ». Фото предоставлено редакции Life.ru

Звёздные гости Клава Кока и Пашу в социальном центре «СемьЯ». Фото предоставлено редакции Life.ru

Российская блогерша и певица Клава Кока гендиректор и соучредитель лейбла Black Star Inc Павел Курьянов (Пашу) вместе с организацией «Здоровое Отечество» посетили детский центр в Курской области, чтобы оказать поддержку семьям, столкнувшимся с трудностями. Среди них были дети, эвакуированные из зоны боевых действий, а также многодетные семьи, нуждающиеся в социальной помощи. Артисты провели время с матерями и устроили для их детей настоящий новогодний праздник: они делились личными историями, обнимались и дарили подарки.

Видео © Life.ru

К слову, в последние годы и простые россияне проявляют все больший интерес к благотворительности, о чём свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно последнему опросу, 73% россиян приняли участие в благотворительных акциях за последние 4-5 лет, что стало рекордным показателем с 2007 года.

Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA
Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA
Алексей Берковиц
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