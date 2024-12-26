В России начнут тестировать новую вакцину от менингококка

В России приступят к испытаниям новейшей вакцины против менингококка, поражающего не только носоглотку, но и головной мозг. Соответствующее разрешение получило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Федеральным медико-биологическим агентством получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции», — отмечается в тексте.

Разрабатываемая вакцина способна защитить человека сразу от пяти типов менингококка: : A, B, C, W и Y. Во время доклинических исследований уже были доказаны безопасность, иммуногенные и защитные свойства препарата. В ФМБА напомнили, что заболевание имеет высокую летальность, которая доходит до 30% в тяжёлых случаях.