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26 декабря, 10:23

В России начнут тестировать новую вакцину от менингококка

ФМБА получило разрешение на I фазу исследований вакцины от менингококка

Новая вакцина. Обложка © Telegram / ФМБА

Новая вакцина. Обложка © Telegram / ФМБА

В России приступят к испытаниям новейшей вакцины против менингококка, поражающего не только носоглотку, но и головной мозг. Соответствующее разрешение получило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Федеральным медико-биологическим агентством получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции», — отмечается в тексте.

Разрабатываемая вакцина способна защитить человека сразу от пяти типов менингококка: : A, B, C, W и Y. Во время доклинических исследований уже были доказаны безопасность, иммуногенные и защитные свойства препарата. В ФМБА напомнили, что заболевание имеет высокую летальность, которая доходит до 30% в тяжёлых случаях.

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Ранее сообщалось, что у онкобольных появилось больше шансов на исцеление благодаря новой вакцине, разрабатываемой российскими учёными. Она настраивает иммунную систему так, что та убивает злокачественную опухоль и метастазы, не трогая при этом хорошие клетки.

Татьяна Миссуми
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