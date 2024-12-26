В России начнут тестировать новую вакцину от менингококка
ФМБА получило разрешение на I фазу исследований вакцины от менингококка
Новая вакцина. Обложка © Telegram / ФМБА
В России приступят к испытаниям новейшей вакцины против менингококка, поражающего не только носоглотку, но и головной мозг. Соответствующее разрешение получило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Федеральным медико-биологическим агентством получено разрешение на проведение I фазы клинических исследований инновационной вакцины для профилактики менингококковой инфекции», — отмечается в тексте.
Разрабатываемая вакцина способна защитить человека сразу от пяти типов менингококка: : A, B, C, W и Y. Во время доклинических исследований уже были доказаны безопасность, иммуногенные и защитные свойства препарата. В ФМБА напомнили, что заболевание имеет высокую летальность, которая доходит до 30% в тяжёлых случаях.
Ранее сообщалось, что у онкобольных появилось больше шансов на исцеление благодаря новой вакцине, разрабатываемой российскими учёными. Она настраивает иммунную систему так, что та убивает злокачественную опухоль и метастазы, не трогая при этом хорошие клетки.