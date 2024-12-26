В Ленинградской области на курорте Игора стартовал саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участие в мероприятии принимают президент РФ Владимир Путин и его коллеги по «евразийской пятёрке», куда, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

В Ленинградской области стартовал саммит ЕАЭС. Видео © Life.ru

Заседания саммита состоятся в узком и расширенном форматах. Планируется обсудить продолжение углубления интеграции в ЕАЭС, в том числе устранение ограничений и барьеров на внутреннем рынке, либерализацию единого рынка услуг и гармонизацию в финансовой сфере. Формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов станет ещё одной темой мероприятия.

В рамках саммита главы государств утвердят главные направления международной деятельности на следующий год и бюджет ЕАЭС. По итогам мероприятия планируется подписать свыше 20 документов, включая решение предоставить Ирану статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. Куба, которые также является наблюдателем, примет участие в саммите в формате видеобращения президента. Председателем союза в 2024 году была Армения, а следующим станет Белоруссия.