Путин: Доля расчётов в нацвалютах внутри СНГ превысила 85%
Президент РФ Владимир Путин в своей вступительной речи на неформальном саммите СНГ сообщил, что страны-участницы объединения всё чаще используют в расчётах национальные валюты, их доля в торговых отношениях достигла 85%. При этом, добавил политик, востребованы собственные платёжные системы.
«Доля национальных валют в расчётах по коммерческим сделкам с участниками Содружества превышает 85%. Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере: для обслуживания взаимных экономических операций всё активнее используются собственные независимые платёжные системы и расчётные инструменты», — отметил глава государства.
Напомним, в конце года по традиции в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что участников мероприятия ждут культурная программа и подарки, помимо деловой части. Основная часть встречи политиков состоится недалеко от Петербурга — в курортном комплексе «Игора». Участникам предложено обсудить любые наболевшие вопросы, чёткой повестки мероприятия утверждать не стали.
Telegram /Кремль. Новости