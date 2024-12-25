Путин: Доля расчётов в нацвалютах внутри СНГ превысила 85%

Президент РФ Владимир Путин в своей вступительной речи на неформальном саммите СНГ сообщил, что страны-участницы объединения всё чаще используют в расчётах национальные валюты, их доля в торговых отношениях достигла 85%. При этом, добавил политик, востребованы собственные платёжные системы.