Пашинян заявил, что у него второй положительный тест на коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants
Никол Пашинян, премьер-министр Армении, сообщил, что сделал второй тест на коронавирус. Результаты оказались неутешительными — тест снова положительный. Политик уведомил, что продолжит работать с ограничениями до выздоровления.
«Мой тест на коронавирус снова положительный. Я продолжу работу с ограничениями до выздоровления», — написал премьер в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что Пашинян не сможет принять участие в неформальной встрече руководителей СНГ в России из-за ковида. Политик рассказал, что 23 декабря он сдал тест, который оказался положительным, однако уже 25-го результат был отрицательным. В Кремле рассчитывают, что премьер по видео-конференц-связи подключится к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).