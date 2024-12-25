Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 13:47

Пашинян заявил, что у него второй положительный тест на коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, сообщил, что сделал второй тест на коронавирус. Результаты оказались неутешительными — тест снова положительный. Политик уведомил, что продолжит работать с ограничениями до выздоровления.

«Мой тест на коронавирус снова положительный. Я продолжу работу с ограничениями до выздоровления», — написал премьер в своём телеграм-канале.

В Кремле заявили, что ждут Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Петербурге
В Кремле заявили, что ждут Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Петербурге

Напомним, ранее стало известно, что Пашинян не сможет принять участие в неформальной встрече руководителей СНГ в России из-за ковида. Политик рассказал, что 23 декабря он сдал тест, который оказался положительным, однако уже 25-го результат был отрицательным. В Кремле рассчитывают, что премьер по видео-конференц-связи подключится к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
  • Коронавирус
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar