В Петербурге арестовали мужчину, который готовил теракт в России для Киева

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который вступил в украинскую террористическую организацию и готовил теракт в России. Об этом сообщается в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Ижерского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ижерский арестован до 24 февраля. В состав украинского объединения задержанный вошёл не позднее 3 марта 2024 года. Позже он собирался совершить диверсионно-террористические акты, но не смог довести их до конца. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ России