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26 декабря, 14:49

В Петербурге арестовали мужчину, который готовил теракт в России для Киева

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который вступил в украинскую террористическую организацию и готовил теракт в России. Об этом сообщается в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Ижерского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ижерский арестован до 24 февраля. В состав украинского объединения задержанный вошёл не позднее 3 марта 2024 года. Позже он собирался совершить диверсионно-террористические акты, но не смог довести их до конца. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ России

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Ранее стало известно, что в Москве был арестован Евгений Чистяков. Мужчину обвиняют в государственной измене. Задержанному предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ. Он может получить до 20 лет лишения свободы.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Афонина
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