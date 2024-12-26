В Перми кошку упаковали в коробку со скотчем и отправили доставкой в приют

В Перми владелец избавился от кошки, отправив её в приют курьером. Горе-хозяин передал её в картонной коробке, перемотанной скотчем. Об этом рассказали сотрудники Приюта «Матроскин». Малышку они решили назвать Яниса, сейчас она находится под наблюдением врачей.

«Сейчас она в ветеринарной клинике «Аляска». Потому что его хозяевам плевать на то, что в приюте всё ещё карантин. Спасение Янисы обойдётся приюту в 10 000, в эту стоимость входит оплата стационара, сдача анализов и вакцинация», — написали представители приюта в посте «ВКонтакте».

Четвероногий мог погибнуть из-за нехватки воздуха или замёрзнуть на улицах города, если бы водитель службы доставки отпустил хвостатую во время транспортировки. Сотрудникам «Матроскина» даже не позвонили и не предупредили, что скоро к ним привезут нового постояльца. В приюте для Янисы обеспечат все условия для нормальной жизни.

К слову, в комментариях не осталось ни одного равнодушного человека. Пользователи накинулись на живодёра с критикой, искренне не понимая, как таким образом можно поступить с живым существом.

«На какой же улице мы все (люди) повернули не туда?», «Ни милосердия, ни доброты в таких «людях» нет

зло, всегда возвращается злом, особенно издевательство над беззащитным», — пишут пользователи.

Люди отказываются верить, что в XXI веке можно так поступать: «что мы ходим по одной земле с этими людьми, что у таких людей есть мужья/жёны, дети, что они среди нас».