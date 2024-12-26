«Чтобы этой твари тут не было»: Агрессивная клиентка Ozon жестоко оттаскала за волосы сотрудницу ПВЗ
В Петербурге задержали клиентку Ozon, избившую сотрудницу ПВЗ
В Санкт-Петербурге задержали буйную клиентку Ozon. 45-летняя женщина жёстко оттаскала за волосы молодую сотрудницу ПВЗ на Брянцева, теперь дебоширке грозит серьёзное наказание, сообщает Mash на Мойке.
Неадекватная клиентка Озон набросилась на сотрудницу ПВЗ. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Пострадавшая сотрудница пункта выдачи обратилась в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами. Позже она сообщила полиции, что между ней и одной из клиенток неожиданно разразился конфликт. Однако женщина не была сторонницей мирного разрешения споров — она сразу же перешла к активным действиям. Схватив работницу за волосы, она не отпускала её в течение долгого времени, параллельно размахивая кулаками.
Агрессивную клиентку маркетплейса задержали вблизи пункта выдачи заказов — ею оказалась местная жительница. Женщину доставили в полицию, в отношении её было возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге мужчина пришёл в пункт выдачи заказов Ozon, начал грубить сотруднице и даже угрожал ей ножом. Испуганная работница вызвала группу быстрого реагирования. В компании отметили, что подобное поведение клиентов неприемлемо, и пообещали предоставить юридическую помощь как владельцу пункта, так и пострадавшей сотруднице.
Telegram / Mash на Мойке