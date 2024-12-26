«Чтобы этой твари тут не было»: Агрессивная клиентка Ozon жестоко оттаскала за волосы сотрудницу ПВЗ

Пострадавшая сотрудница пункта выдачи обратилась в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами. Позже она сообщила полиции, что между ней и одной из клиенток неожиданно разразился конфликт. Однако женщина не была сторонницей мирного разрешения споров — она сразу же перешла к активным действиям. Схватив работницу за волосы, она не отпускала её в течение долгого времени, параллельно размахивая кулаками.