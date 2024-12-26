Life.ru узнал у Минздрава об опасности передозировки мандаринами

Так уж заведено, что зимой мандарины приобретают для нас манящий вкус, устоять перед которым некоторые не могут, закладывая к себе в рот один за другим эти замечательные оранжевые плоды. Как известно, всё хорошо в меру, но есть ли мера у новогодних мандаринов? Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог клиники коррекции веса и сна, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

По словам эксперта, здоровому человеку можно съесть в среднем до 5-6 мандаринов в день, однако это количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, таких как возраст, пол, уровень физической активности и общее состояние здоровья, беременность. Превышение этой нормы может привести к расстройствам ЖКТ, аллергии, гипергликемии.

Переедание мандаринов может привести к неприятным симптомам из-за высокого содержания фруктозы и кислоты. Признаки передозировки мандаринами:

1. Желудочно-кишечные расстройства: Боль в животе;

Вздутие живота и газообразование;

Диарея или запор.

2. Аллергические реакции: Сыпь или зуд;

Отёки губ или языка.

3. Симптомы повышенной кислотности: Изжога или рефлюкс;

Неприятные ощущения в горле.

4. Гипергликемия. Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие «скачки» уровня сахара в крови, особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом. Важно соблюдать умеренность в потреблении фруктов (суммарно 300-400г в день), включая мандарины. Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, стоит уменьшить их количество в рационе. Софья Елиашевич Врач-диетолог