Life.ru узнал у Минздрава об опасности передозировки мандаринами
Врач Елиашевич: Нормой для здорового человека считается 5-6 мандаринов в день
Мандариновый «передоз». Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1
Так уж заведено, что зимой мандарины приобретают для нас манящий вкус, устоять перед которым некоторые не могут, закладывая к себе в рот один за другим эти замечательные оранжевые плоды. Как известно, всё хорошо в меру, но есть ли мера у новогодних мандаринов? Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог клиники коррекции веса и сна, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.
По словам эксперта, здоровому человеку можно съесть в среднем до 5-6 мандаринов в день, однако это количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, таких как возраст, пол, уровень физической активности и общее состояние здоровья, беременность. Превышение этой нормы может привести к расстройствам ЖКТ, аллергии, гипергликемии.
Переедание мандаринов может привести к неприятным симптомам из-за высокого содержания фруктозы и кислоты. Признаки передозировки мандаринами:
1. Желудочно-кишечные расстройства:
- Боль в животе;
- Вздутие живота и газообразование;
- Диарея или запор.
2. Аллергические реакции:
- Сыпь или зуд;
- Отёки губ или языка.
3. Симптомы повышенной кислотности:
- Изжога или рефлюкс;
- Неприятные ощущения в горле.
4. Гипергликемия. Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие «скачки» уровня сахара в крови, особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом. Важно соблюдать умеренность в потреблении фруктов (суммарно 300-400г в день), включая мандарины. Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, стоит уменьшить их количество в рационе.
К сожалению, не всем доступен сей прекрасный плод. Некоторым их поедание противопоказано. Ранее врач рассказал, что увлекаться мандаринами не стоит людям, склонным к аллергии, набору лишнего веса, испытывающим проблемы с почками и ЖКТ, а также беременным.