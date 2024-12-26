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26 декабря, 11:30

Life.ru узнал у Минздрава об опасности передозировки мандаринами

Врач Елиашевич: Нормой для здорового человека считается 5-6 мандаринов в день

Мандариновый «передоз». Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Мандариновый «передоз». Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Так уж заведено, что зимой мандарины приобретают для нас манящий вкус, устоять перед которым некоторые не могут, закладывая к себе в рот один за другим эти замечательные оранжевые плоды. Как известно, всё хорошо в меру, но есть ли мера у новогодних мандаринов? Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог клиники коррекции веса и сна, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

По словам эксперта, здоровому человеку можно съесть в среднем до 5-6 мандаринов в день, однако это количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, таких как возраст, пол, уровень физической активности и общее состояние здоровья, беременность. Превышение этой нормы может привести к расстройствам ЖКТ, аллергии, гипергликемии.

Переедание мандаринов может привести к неприятным симптомам из-за высокого содержания фруктозы и кислоты. Признаки передозировки мандаринами:

1. Желудочно-кишечные расстройства:

  • Боль в животе;
  • Вздутие живота и газообразование;
  • Диарея или запор.

2. Аллергические реакции:

  • Сыпь или зуд;
  • Отёки губ или языка.

3. Симптомы повышенной кислотности:

  • Изжога или рефлюкс;
  • Неприятные ощущения в горле.

4. Гипергликемия. Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие «скачки» уровня сахара в крови, особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом. Важно соблюдать умеренность в потреблении фруктов (суммарно 300-400г в день), включая мандарины. Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, стоит уменьшить их количество в рационе.

Софья Елиашевич

Врач-диетолог

4. Гипергликемия. Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие «скачки» уровня сахара в крови, особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом. Важно соблюдать умеренность в потреблении фруктов (суммарно 300-400г в день), включая мандарины. Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, стоит уменьшить их количество в рационе.
4. Гипергликемия. Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие «скачки» уровня сахара в крови, особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом. Важно соблюдать умеренность в потреблении фруктов (суммарно 300-400г в день), включая мандарины. Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, стоит уменьшить их количество в рационе.
Размер имеет значение: Диетолог объяснила, как выбрать мандарины к Новому году
Размер имеет значение: Диетолог объяснила, как выбрать мандарины к Новому году

К сожалению, не всем доступен сей прекрасный плод. Некоторым их поедание противопоказано. Ранее врач рассказал, что увлекаться мандаринами не стоит людям, склонным к аллергии, набору лишнего веса, испытывающим проблемы с почками и ЖКТ, а также беременным.

Андрей Горяничев
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