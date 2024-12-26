Новогоднюю ёлку рекордной высоты создали из 40 кг янтаря в Калининграде

Калининградский янтарный комбинат, входящий в состав Ростеха, создал самое крупное изделие за свои 77 лет существования. Это ёлка, выполненная из балтийского янтаря высотой 2 метра 16 сантиметров, на её изготовление ушло более 40 кг солнечного камня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ëлка из янтаря. Видео © Telegram / Ростех

Новогодняя красавица собрана из двухсот тысяч «иголок», представляющих собой заранее обработанные кусочки янтаря размером от 6 до 20 мм. Чтобы создать атмосферу праздника, ёлку разместили на смотровой площадке Приморского карьера, где осуществляется добыча этого уникального ископаемого.

Ювелирный завод Калининградского комбината производит около 150 тысяч украшений в год. Благодаря модернизации, осуществлённой в 2021, предприятие теперь может обрабатывать до 50 тонн янтаря ежегодно.