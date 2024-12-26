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26 декабря, 11:31

Новогоднюю ёлку рекордной высоты создали из 40 кг янтаря в Калининграде

На Янтарном комбинате в Калининграде изготовили новогоднюю ёлку рекордной высоты

Ëлка из балтийского янтаря высотой 216 см. Фото © VK / Янтарный комбинат

Ëлка из балтийского янтаря высотой 216 см. Фото © VK / Янтарный комбинат

Калининградский янтарный комбинат, входящий в состав Ростеха, создал самое крупное изделие за свои 77 лет существования. Это ёлка, выполненная из балтийского янтаря высотой 2 метра 16 сантиметров, на её изготовление ушло более 40 кг солнечного камня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ëлка из янтаря. Видео © Telegram / Ростех

Новогодняя красавица собрана из двухсот тысяч «иголок», представляющих собой заранее обработанные кусочки янтаря размером от 6 до 20 мм. Чтобы создать атмосферу праздника, ёлку разместили на смотровой площадке Приморского карьера, где осуществляется добыча этого уникального ископаемого.

Ювелирный завод Калининградского комбината производит около 150 тысяч украшений в год. Благодаря модернизации, осуществлённой в 2021, предприятие теперь может обрабатывать до 50 тонн янтаря ежегодно.

Обратить внимание на ствол или верхушку? Подробный гид Life.ru, как выбрать лучшую живую ёлку
Обратить внимание на ствол или верхушку? Подробный гид Life.ru, как выбрать лучшую живую ёлку

Ранее Life.ru рассказывал, что на Соборной площади Кремля установили главную ёлку страны, украсив её в этом году 2,5 километра гирлянд и 2500 ёлочных игрушек. Примечательно, что 400 из этих игрушек были изготовлены специально для этой ёлки.

Александра Мышляева
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