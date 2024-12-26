Человечество под угрозой: Учёные нашли новый вид опасных червей

Учёные из США выявили новый вид червей, который потенциально может угрожать человечеству. Опасным обитателям планеты дали название Amaga pseudobama. Этот червь был впервые замечен в 2020 году в штате Каролина и изначально не представлял опасности для людей.

Внешне он напоминает опасного червя Obama nungara, когда-то широко распространённого в Европе, передаёт журнал Science Advances. Его длина достигает всего несколько сантиметров, однако его генетическая структура также совпадает с Obama nungara, что вызывает опасения по поводу угрозы для людей. Исследователи предполагают, что эти черви могут распространиться на другие штаты, что усложнит их изучение. Тем не менее, если учёным удастся собрать достаточное количество образцов, они смогут провести генетический анализ и выяснить, как этот вид может повлиять на экосистему. Возможно, это может привести к нарушению существующих цепей питания и серьёзным изменениям в биоразнообразии регионов.