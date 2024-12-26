Чернышенко рассекретил тайный ИИ кабмина для ответа на «‎чувствительные» вопросы

В координационном центре кабмина есть свой искусственный интеллект, ответы которого не предназначены для широкого круга лиц. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках открытого диалога в национальном центре «Россия».

«Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причём для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он даёт, не были достоянием», — сказал он.