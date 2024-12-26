Чернышенко рассекретил тайный ИИ кабмина для ответа на «чувствительные» вопросы
Чернышенко: У Правительства РФ есть свой ИИ, отрезанный от внешней среды
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»
В координационном центре кабмина есть свой искусственный интеллект, ответы которого не предназначены для широкого круга лиц. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках открытого диалога в национальном центре «Россия».
«Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причём для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он даёт, не были достоянием», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что технологии искусственного интеллекта позволяют России открывать новые горизонты в создании различных беспилотных систем и в области робототехники. По его словам, ИИ также способен предсказывать стихийные бедствия.