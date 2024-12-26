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26 декабря, 11:42

Чернышенко рассекретил тайный ИИ кабмина для ответа на «‎чувствительные» вопросы

Чернышенко: У Правительства РФ есть свой ИИ, отрезанный от внешней среды

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото © Telegram / Национальный центр «Россия»

В координационном центре кабмина есть свой искусственный интеллект, ответы которого не предназначены для широкого круга лиц. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках открытого диалога в национальном центре «Россия».

«Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причём для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он даёт, не были достоянием», — сказал он.

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Ранее президент России Владимир Путин отметил, что технологии искусственного интеллекта позволяют России открывать новые горизонты в создании различных беспилотных систем и в области робототехники. По его словам, ИИ также способен предсказывать стихийные бедствия.

Владимир Озеров
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