В Сети появилось видео с первым полётом китайского истребителя шестого поколения
В Сети распространяется видео, на котором может быть запечатлён новейший китайский истребитель шестого поколения. По предположительным данным, это его первый полёт. Видео с лайнером опубликовали в китайском сегменте соцсети TikTok.
Предположительно, китайский истребитель шестого поколения. Видео © TikTok / lujiamen921l
На кадрах, крылатая новинка летает в сопровождении истребителя пятого поколения J-20S. Есть вероятность, что это прототип или демонстратор китайского истребителя следующего поколения.
Лайнер имеет конструкцию «бесхвостки» с треугольным крылом. Его размеры можно сопоставить с размерами серийного J-20S. Предполагается, что самолёт оснащён двумя двигателями с плоскими соплами, что способствует снижению его заметности.
Напомним, что этим летом концептуальную модель истребителя шестого поколения презентовали Британия, Италия и Япония. Это произошло на международном авиасалоне в Фарнборо. Его планируют изготовить к 2035 году.
Китайский истребитель шестого поколения. Обложка © Telegram / ImpNavigator