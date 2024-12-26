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26 декабря, 11:59

В Сети появилось видео с первым полётом китайского истребителя шестого поколения

В Сети распространяется видео, на котором может быть запечатлён новейший китайский истребитель шестого поколения. По предположительным данным, это его первый полёт. Видео с лайнером опубликовали в китайском сегменте соцсети TikTok.

Предположительно, китайский истребитель шестого поколения. Видео © TikTok / lujiamen921l

На кадрах, крылатая новинка летает в сопровождении истребителя пятого поколения J-20S. Есть вероятность, что это прототип или демонстратор китайского истребителя следующего поколения.

Лайнер имеет конструкцию «бесхвостки» с треугольным крылом. Его размеры можно сопоставить с размерами серийного J-20S. Предполагается, что самолёт оснащён двумя двигателями с плоскими соплами, что способствует снижению его заметности.

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Напомним, что этим летом концептуальную модель истребителя шестого поколения презентовали Британия, Италия и Япония. Это произошло на международном авиасалоне в Фарнборо. Его планируют изготовить к 2035 году.

Обложка ©

Китайский истребитель шестого поколения. Обложка © Telegram / ImpNavigator

Наталья Афонина
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