В Сети появилось видео с первым полётом китайского истребителя шестого поколения

В Сети распространяется видео, на котором может быть запечатлён новейший китайский истребитель шестого поколения. По предположительным данным, это его первый полёт. Видео с лайнером опубликовали в китайском сегменте соцсети TikTok.

Предположительно, китайский истребитель шестого поколения. Видео © TikTok / lujiamen921l

На кадрах, крылатая новинка летает в сопровождении истребителя пятого поколения J-20S. Есть вероятность, что это прототип или демонстратор китайского истребителя следующего поколения.

Лайнер имеет конструкцию «бесхвостки» с треугольным крылом. Его размеры можно сопоставить с размерами серийного J-20S. Предполагается, что самолёт оснащён двумя двигателями с плоскими соплами, что способствует снижению его заметности.