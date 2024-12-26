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26 декабря, 12:01

Избавилась от мирского: Юная нагая дева ломилась утром в Казанский собор

В Петербурге голая девушка утром пыталась попасть в Казанский собор

Казанский собор зимой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislava Yaneva

Казанский собор зимой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislava Yaneva

В четверг утром до полицейских Петербурга дошла новость о том, что в двери Казанского собора прямо сейчас ломится странная полностью голая девушка. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, на вид ей было около 18 лет. Неожиданный всплеск духовности случился в состоянии наркотического угара. Избавившись от всей одежды, она решила шагнуть за порог собора в чём мать родила, однако такую прихожанку приняли только в полиции, чтобы затем перенаправить в скорую помощь.

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Владимир Озеров
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