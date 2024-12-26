Избавилась от мирского: Юная нагая дева ломилась утром в Казанский собор

В четверг утром до полицейских Петербурга дошла новость о том, что в двери Казанского собора прямо сейчас ломится странная полностью голая девушка. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, на вид ей было около 18 лет. Неожиданный всплеск духовности случился в состоянии наркотического угара. Избавившись от всей одежды, она решила шагнуть за порог собора в чём мать родила, однако такую прихожанку приняли только в полиции, чтобы затем перенаправить в скорую помощь.