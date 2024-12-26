Абхазия завалила Россию мандаринами, поставив уже 30 тысяч тонн
На таможне заявили о резком росте поставок мандаринов из Абхазии в Россию
С октября по декабрь Абхазия поставила в Россию около 30 тысяч тонн мандаринов, что на пять тысяч больше, чем за весь прошлый сезон. Такие данные привела пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова.
«В Россию из Республики Абхазия в октябре-декабре импортировано порядка 30 тысяч тонн мандаринов», — приводит её слова «Интерфакс».
Рост поставок мандаринов традиционно наблюдается перед Новым годом, добавила Жупанова. По её словам, за сутки в РФ из республики поступает до тысячи тонн плодов, в среднем таможенный контроль проходят 200 грузовых автомобилей. Также Абхазия поставляет в Россию фейхоа (800 тонн с начала сезона), лимоны (270 тонн) и апельсины (130 тонн).
Представитель таможни отметила, что с начала сезона возбуждено около 30 дел об административных правонарушениях из-за несоблюдения запретов и ограничений, а также непредоставления фитосанитарных сертификатов на перевозимую сельхозпродукцию.
Ранее власти Абхазии заявили, что Россия якобы запретила импорт мандаринов из республики из-за вредоносной мушки. В Россельхознадзоре опровергли эту информацию. Позже в Сухуме пояснили, что в нескольких поставках был обнаружен западный цветочный трипс. В связи с этим фитосанитарный контроль оказался ужесточён, а грузовики с цитрусовыми выстроились в пробку из двух десятков машин.
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