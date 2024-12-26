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26 декабря, 12:38

«Ждать и верить в чудо»: В VK набирает популярность новогодний ролик о возвращении бойца СВО

Новогодний ролик о возвращении бойца СВО набирает популярность в VK Видео

Самый трогательный новогодний ролик найден в VK в проекте «Жить». История о том, что заветные желания сбываются, если несёшь в душе свет и любишь близких.

Новогодний ролик «Ждать и верить в чудо». Видео © VK / ЖИТЬ

Новый год — это волшебное время, когда стоит открывать сердце для чудес и мечтать о самом сокровенном. Маленькая Зоя с нетерпением ждала прихода Дедушки Мороза, в которого обычно наряжался папа. Но в этот раз он не мог присутствовать на празднике, потому что отправился защищать Родину в зону СВО.

Её брат решил поддержать сестричку и написал в социальных сетях послание главному символу Нового года. И вот, новогоднее чудо свершилось: отец вернулся с фронта, ведь такой важный праздник необходимо отмечать в кругу родных и любимых.

Дед Мороз с итальянскими корнями поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дед Мороз с итальянскими корнями поздравил бойцов СВО с Новым годом

Ранее Life.ru сообщал, что для большинства граждан России главным желанием в Новом году является победа в СВО: о ней 37% жителей России попросили бы Деда Мороза. 12% граждан загадали здоровья для себя и своих близких или исполнения личных желаний, в то время как 7% — стабильности, экономического роста и снижения ключевой процентной ставки.

Обложка ©

VK / ЖИТЬ

Александра Мышляева
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