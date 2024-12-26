«Ждать и верить в чудо»: В VK набирает популярность новогодний ролик о возвращении бойца СВО

Самый трогательный новогодний ролик найден в VK в проекте «Жить». История о том, что заветные желания сбываются, если несёшь в душе свет и любишь близких.

Новогодний ролик «Ждать и верить в чудо». Видео © VK / ЖИТЬ

Новый год — это волшебное время, когда стоит открывать сердце для чудес и мечтать о самом сокровенном. Маленькая Зоя с нетерпением ждала прихода Дедушки Мороза, в которого обычно наряжался папа. Но в этот раз он не мог присутствовать на празднике, потому что отправился защищать Родину в зону СВО.

Её брат решил поддержать сестричку и написал в социальных сетях послание главному символу Нового года. И вот, новогоднее чудо свершилось: отец вернулся с фронта, ведь такой важный праздник необходимо отмечать в кругу родных и любимых.