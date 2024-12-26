Солист Большого театра пострадал в пьяной драке и выдумал историю об «отравлении», чтобы не палиться
Солист Большого театра Соколов ложью об отравлении скрыл участие в пьяной драке
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История об отравлении солиста Большого театра Василия Соколова кислотой оказалась выдумкой. Как утверждает Mash, на самом деле артист придумал эту историю, чтобы скрыть от руководства истинную причину своей госпитализации — удар пивной кружкой по голове, полученный в ходе пьяной драки в московском рок-клубе.
25 декабря телеграм-канал «Осторожно, Москва» распространил информацию, что Соколов якобы выпил жидкость из бутылки в буфете Большого театра, что привело к ожогу рта и гортани, и его экстренно госпитализировали. Он сообщил об этом коллегам, и новость быстро разошлась по рабочим чатам, вызвав панику в театре. Воду изъяли на проверку, появились предостережения об осторожном употреблении воды, Роспотребнадзор начал готовиться к проверке, а следователи рассматривали возможность возбуждения уголовного дела, а украинцы неожиданно взяли на себя ответственность за «диверсию».
Однако, как выяснил Mash, в тот день Соколов отдыхал в баре на Дубровке с девушкой. После того как кто-то недовольно посмотрел на них, Василий вступил в драку, в результате которой и получил удар по голове. Чтобы избежать последствий за срыв репетиций и возможные штрафы, он решил придумать историю об отравленной воде.
Ранее в Тобольске Тюменской области 15 детей были госпитализированы в результате отравления парами хлора в бассейне. А десятки волонтёров обратились к врачам с симптомами отравления нефтепродуктами после выброса мазута в Анапе. Спасатели, ежедневно подвергающиеся воздействию ядовитых паров, сообщают о головокружении и слабости.