Солист Большого театра пострадал в пьяной драке и выдумал историю об «отравлении», чтобы не палиться

История об отравлении солиста Большого театра Василия Соколова кислотой оказалась выдумкой. Как утверждает Mash, на самом деле артист придумал эту историю, чтобы скрыть от руководства истинную причину своей госпитализации — удар пивной кружкой по голове, полученный в ходе пьяной драки в московском рок-клубе.

25 декабря телеграм-канал «Осторожно, Москва» распространил информацию, что Соколов якобы выпил жидкость из бутылки в буфете Большого театра, что привело к ожогу рта и гортани, и его экстренно госпитализировали. Он сообщил об этом коллегам, и новость быстро разошлась по рабочим чатам, вызвав панику в театре. Воду изъяли на проверку, появились предостережения об осторожном употреблении воды, Роспотребнадзор начал готовиться к проверке, а следователи рассматривали возможность возбуждения уголовного дела, а украинцы неожиданно взяли на себя ответственность за «диверсию».