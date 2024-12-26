Центробанк Турции снизил учётную ставку с 50% до 47,5%

Центральный банк Турции принял решение о снижении учётной ставки на 250 базисных пунктов, с 50% до 47,5%. Это первое подобное решение за последние два года. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе регулятора по итогам завершающего в текущем году заседания Комитета по монетарной политике.

«Комитет принял решение о снижении учётной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 50% до 47,5%. Базовые показатели инфляции остались почти неизменными в ноябре. Опережающие индикаторы указывают на тенденцию её снижения в декабре», — отмечается в релизе.

В заявлении отмечается, что, несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, инфляционные ожидания и колебания цен по-прежнему представляют риски для процесса снижения инфляции. В связи с этим Центральный банк Турции намерен сохранять жёсткую кредитно-денежную политику до тех пор, пока не будет зафиксировано устойчивое и значительное уменьшение основной тенденции месячной инфляции, а инфляционные ожидания не будут соответствовать прогнозируемому диапазону.