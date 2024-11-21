Турецкий ЦБ восьмой месяц сохранил учётную ставку на уровне 50%

В Турции Центробанк восьмой месяц подряд принимает решение сохранить учётную ставку на уровне в 50%. Об этом стало известно из заявления ЦБ по итогам заседания совета по монетарной политике.

«Комитет по монетарной политике принял решение сохранить процентную ставку недельного аукциона репо, которая является учётной, прежней, на уровне 50%», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что в октябре инфляция демонстрировала снижение. В последние месяцы внутренний спрос продолжает замедляться до уровней, поддерживающих снижение роста цен. Показатели остаются на высоте у непереработанных продуктов питания, хотя эксперты прогнозируют улучшение в сфере. Аналитики отметили, что к концу года инфляция в стране в годовом исчислении может составить 44,81%.