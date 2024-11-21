Турецкий ЦБ восьмой месяц сохранил учётную ставку на уровне 50%
В Турции Центробанк восьмой месяц подряд принимает решение сохранить учётную ставку на уровне в 50%. Об этом стало известно из заявления ЦБ по итогам заседания совета по монетарной политике.
«Комитет по монетарной политике принял решение сохранить процентную ставку недельного аукциона репо, которая является учётной, прежней, на уровне 50%», — отмечается в заявлении.
Сообщается, что в октябре инфляция демонстрировала снижение. В последние месяцы внутренний спрос продолжает замедляться до уровней, поддерживающих снижение роста цен. Показатели остаются на высоте у непереработанных продуктов питания, хотя эксперты прогнозируют улучшение в сфере. Аналитики отметили, что к концу года инфляция в стране в годовом исчислении может составить 44,81%.
Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжает работать над присоединением страны к БРИКС и в скором будущем уведомит объединение о результатах своих усилий. Также лидер осудил действия уходящего с поста американского коллеги Джо Байдена, который позволил киевскому режиму бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.
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