Задал храпака на чужой койке: Пьяный москвич повторил историю из «Иронии судьбы» в клинике

В Москве 52-летний мужчина практически повторил историю из «Иронии судьбы» в медицинском учреждении. В нетрезвом виде он заявился в клинику и уснул на чужой кровати. сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кадры с камеры сотрудника Росгвардии. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«Росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из медицинских учреждений в 1-м проезде Перова Поля. Со слов охранника, неизвестный мужчина с криком «Опоздал!», разбил стеклянную дверь, и, как ураган, ворвался в помещение», — рассказали в Росгвардии.

Он занял одну из коек и быстро уснул. Однако как следует отдохнуть ему не удалось: сотрудники вневедомственной охраны разбудили сонного и не совсем трезвого правонарушителя. Вместо оздоровительных процедур 52-летний москвич получил поездку в отдел.