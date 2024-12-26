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Регион
26 декабря, 13:51

Задал храпака на чужой койке: Пьяный москвич повторил историю из «Иронии судьбы» в клинике

В Москве пациент ночью ворвался в клинику с криками и уснул на чужой кровати

В Москве 52-летний мужчина практически повторил историю из «Иронии судьбы» в медицинском учреждении. В нетрезвом виде он заявился в клинику и уснул на чужой кровати. сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кадры с камеры сотрудника Росгвардии. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«Росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из медицинских учреждений в 1-м проезде Перова Поля. Со слов охранника, неизвестный мужчина с криком «Опоздал!», разбил стеклянную дверь, и, как ураган, ворвался в помещение», — рассказали в Росгвардии.

Он занял одну из коек и быстро уснул. Однако как следует отдохнуть ему не удалось: сотрудники вневедомственной охраны разбудили сонного и не совсем трезвого правонарушителя. Вместо оздоровительных процедур 52-летний москвич получил поездку в отдел.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге пьяный мужчина вломился в магазин одежды и устроил там погром. Он разбил стеклянную дверь, перевернул мебель, сбросил вешалку и затем уснул прямо на нарядах. Как сообщили сотрудники магазина, убытки от его действий составили около 600 тысяч рублей.

Обложка ©

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, сцен. Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kinopoisk

Александра Мышляева
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