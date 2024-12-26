Задал храпака на чужой койке: Пьяный москвич повторил историю из «Иронии судьбы» в клинике
В Москве пациент ночью ворвался в клинику с криками и уснул на чужой кровати
В Москве 52-летний мужчина практически повторил историю из «Иронии судьбы» в медицинском учреждении. В нетрезвом виде он заявился в клинику и уснул на чужой кровати. сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Кадры с камеры сотрудника Росгвардии. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва
«Росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из медицинских учреждений в 1-м проезде Перова Поля. Со слов охранника, неизвестный мужчина с криком «Опоздал!», разбил стеклянную дверь, и, как ураган, ворвался в помещение», — рассказали в Росгвардии.
Он занял одну из коек и быстро уснул. Однако как следует отдохнуть ему не удалось: сотрудники вневедомственной охраны разбудили сонного и не совсем трезвого правонарушителя. Вместо оздоровительных процедур 52-летний москвич получил поездку в отдел.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге пьяный мужчина вломился в магазин одежды и устроил там погром. Он разбил стеклянную дверь, перевернул мебель, сбросил вешалку и затем уснул прямо на нарядах. Как сообщили сотрудники магазина, убытки от его действий составили около 600 тысяч рублей.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, сцен. Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kinopoisk