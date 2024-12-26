Камень фантастических размеров нашли в мочевом пузыря пациента в Ленобласти
Врач из Всеволожска удалил из мочевого пузыря пациента камень с куриное яйцо
В Ленинградской области хирург удалил из мочевого пузыря мужчины камень размером с куриное яйцо. Обложка © VK / ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
Уролог из Всеволожска удалил из мочевого пузыря пациента камень фантастического размера — с куриное яйцо. Об этом рассказали в группе Всеволожской больницы в VK.
Тот самый огромный камень. Фото © VK / ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
Юрий на протяжении почти десяти лет страдал от мочекаменной болезни. В последние два года его состояние значительно ухудшилось. Во время командировки в Ленинградской области у него появилась сильная боль в пояснице, мужчина вызвал скорую. В больнице Всеволожска врачи обнаружили у него гигантский камень в мочевом пузыре.
Подготовка к операции заняла четыре дня. Из-за размеров камень нельзя было раздробить или удалить через прокол. Врачи решили провести полостную операцию, стараясь сделать разрез минимальным, чтобы не повредить сам пузырь. В итоге всё прошло хорошо.
»Меня обезболили, и я сразу вырубился. Боль я терпел с самого утра, в 112 позвонил, только когда она стала невыносимой. В отделении мной занялся врач-уролог Иосиф Вячеславович Клушкин, он сказал, что нужна операция, но для начала необходимо снять воспаление. Я был готов ко всему, этот камень меня сильно измотал», — вспоминает Юрий.
Сейчас мужчина готовится к повторной госпитализации — в левой почке нашли ещё один камень.
Ранее Life.ru рассказывал, как врачи из Подмосковья смогли помочь пациенту с почечными коликами, просто проехавшись по плохой дороге. Медики сократили путь и помчали по неровному покрытию около леса. В итоге тряска пошла на пользу и камень опустился ниже. К приезду в больницу у пациента вовсе пропала боль. В итоге его осмотрели и отпустили домой.