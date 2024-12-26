Камень фантастических размеров нашли в мочевом пузыря пациента в Ленобласти

Уролог из Всеволожска удалил из мочевого пузыря пациента камень фантастического размера — с куриное яйцо. Об этом рассказали в группе Всеволожской больницы в VK.

Юрий на протяжении почти десяти лет страдал от мочекаменной болезни. В последние два года его состояние значительно ухудшилось. Во время командировки в Ленинградской области у него появилась сильная боль в пояснице, мужчина вызвал скорую. В больнице Всеволожска врачи обнаружили у него гигантский камень в мочевом пузыре.

Подготовка к операции заняла четыре дня. Из-за размеров камень нельзя было раздробить или удалить через прокол. Врачи решили провести полостную операцию, стараясь сделать разрез минимальным, чтобы не повредить сам пузырь. В итоге всё прошло хорошо.

»Меня обезболили, и я сразу вырубился. Боль я терпел с самого утра, в 112 позвонил, только когда она стала невыносимой. В отделении мной занялся врач-уролог Иосиф Вячеславович Клушкин, он сказал, что нужна операция, но для начала необходимо снять воспаление. Я был готов ко всему, этот камень меня сильно измотал», — вспоминает Юрий.

Сейчас мужчина готовится к повторной госпитализации — в левой почке нашли ещё один камень.