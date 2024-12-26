В России стартовала акция «Украшение страны», посвящённая семейным ценностям

Медиахолдинг МАЕР в сотрудничестве с UGC-центром запустил акцию «Украшение страны» в преддверии новогодних праздников. Каждый желающий может украсить виртуальные ёлки на медиаэкранах своими семейными фотографиями, которые можно отправить через специальный сайт или чат-бот. Эта акция охватывает всю страну и направлена на создание праздничной атмосферы в городах, объединяющей жителей и гостей.

Акция «Украшение страны». Видео © Life.ru

«Только что приняла участие в акции, и если честно, мне очень понравилось, потому что это классная возможность почувствовать себя частью чего-то масштабного. Мне нравится сама задумка: семьи — это главное украшение, и действительно так, что может порадовать тебя больше, чем семья?», — рассказала блогер «Настя, это где?».

Социальный фонд Российской Федерации верит, что впечатляющие фотографии участников акции послужат источником вдохновения и образцом для подражания подрастающего поколения. Хэштег #Украшениестраны станет инструментом отбора самых трогательных и значимых снимков, которые будут транслироваться на уличных медиаэкранах во всех уголках России.

«Делая публикацию на своей странице с хэштегом – вы даете согласие на использование (и размещение на экранах) вашего фото в рамках акции», — подчеркнул Социальный фонд Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале, выступая в качестве организатора данной инициативы.