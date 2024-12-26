В России стартовала акция «Украшение страны», посвящённая семейным ценностям
Медиахолдинг МАЕР в сотрудничестве с UGC-центром запустил акцию «Украшение страны» в преддверии новогодних праздников. Каждый желающий может украсить виртуальные ёлки на медиаэкранах своими семейными фотографиями, которые можно отправить через специальный сайт или чат-бот. Эта акция охватывает всю страну и направлена на создание праздничной атмосферы в городах, объединяющей жителей и гостей.
Акция «Украшение страны». Видео © Life.ru
«Только что приняла участие в акции, и если честно, мне очень понравилось, потому что это классная возможность почувствовать себя частью чего-то масштабного. Мне нравится сама задумка: семьи — это главное украшение, и действительно так, что может порадовать тебя больше, чем семья?», — рассказала блогер «Настя, это где?».
Социальный фонд Российской Федерации верит, что впечатляющие фотографии участников акции послужат источником вдохновения и образцом для подражания подрастающего поколения. Хэштег #Украшениестраны станет инструментом отбора самых трогательных и значимых снимков, которые будут транслироваться на уличных медиаэкранах во всех уголках России.
«Делая публикацию на своей странице с хэштегом – вы даете согласие на использование (и размещение на экранах) вашего фото в рамках акции», — подчеркнул Социальный фонд Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале, выступая в качестве организатора данной инициативы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в рамках новогодней акции «Ëлка желаний» министр промышленности и торговли России Антон Алиханов исполнит мечту 9-летнего мальчика. Ярослав из села Октябрьский Удмуртии рассказал о своём заветном желании — он хочет посмотреть, как в стране делают танки.
Life.ru