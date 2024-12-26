Ракетная опасность: Жителей Орловской области призвали срочно укрыться в подвалах
МЧС: Ракетная опасность объявлена в Орловской области
Ракетную опасность объявили в Орловской области, жителей просят укрыться в подвалах и других защищённых помещениях. Предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендуют жителям региона.
Ранее Life.ru стало известно, что беспилотники ВСУ со взрывчаткой пытались атаковать брянскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» «Транснефть – Дружба». Четыре аппарата были уничтожены силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли СВУ и уничтожили.
Telegram / Минобороны России