Ракетная опасность: Жителей Орловской области призвали срочно укрыться в подвалах

Ракетную опасность объявили в Орловской области, жителей просят укрыться в подвалах и других защищённых помещениях. Предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендуют жителям региона.