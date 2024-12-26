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Регион
26 декабря, 12:51

Ракетная опасность: Жителей Орловской области призвали срочно укрыться в подвалах

МЧС: Ракетная опасность объявлена в Орловской области

Ракетную опасность объявили в Орловской области, жителей просят укрыться в подвалах и других защищённых помещениях. Предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — рекомендуют жителям региона.

Ранее Life.ru стало известно, что беспилотники ВСУ со взрывчаткой пытались атаковать брянскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» «Транснефть – Дружба». Четыре аппарата были уничтожены силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли СВУ и уничтожили.

Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 59 беспилотников
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Telegram / Минобороны России

Андрей Бражников
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