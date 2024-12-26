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Регион
26 декабря, 13:27

ВСУ глубоко окопались в Курской области и замерли

Командир «Ахмата»: ВСУ глубоко окопались в Черкасском Поречном Курской области

Украинские военнослужащие окопались у села Черкасское Поречное в Курской области, создавая оборонительный рубеж на подступах к населённому пункту. Передвижений подразделений ВСУ здесь практически не наблюдается, рассказал командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» в беседе с журналистом RT.

«В самом Черкасском Поречном противник окопался глубоко, я бы сказал. Они готовятся полностью к оборонительному рубежу», — поделился он.

Боец добавил, что раскрыть планы противника и обнаружить места опорников ВСУ удалось при помощи дронов-разведчиков, которые сняли с воздуха несколько узлов связи и складов с оружием. Также российские военные ювелирно отслеживали маршрут вражеских беспилотников и вскрывали блиндажи ВСУ, когда за своей «птичкой» выходил украинский солдат.

Экипаж Су-34 засыпал авиабомбами опорник ВСУ в курском приграничье. Видео от Минобороны
Экипаж Су-34 засыпал авиабомбами опорник ВСУ в курском приграничье. Видео от Минобороны

Ранее сообщалось, что в приграничной зоне Курской области ударный вертолёт Ми-35М ликвидировал опорный пункт ВСУ. На кадрах Минобороны РФ запечатлён пуск авиационных ракет с кабрирования. Снаряды приземляются в посадках, где засели силы противника.

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Татьяна Миссуми
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