Украинские военнослужащие окопались у села Черкасское Поречное в Курской области, создавая оборонительный рубеж на подступах к населённому пункту. Передвижений подразделений ВСУ здесь практически не наблюдается, рассказал командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» в беседе с журналистом RT.

«В самом Черкасском Поречном противник окопался глубоко, я бы сказал. Они готовятся полностью к оборонительному рубежу», — поделился он.

Боец добавил, что раскрыть планы противника и обнаружить места опорников ВСУ удалось при помощи дронов-разведчиков, которые сняли с воздуха несколько узлов связи и складов с оружием. Также российские военные ювелирно отслеживали маршрут вражеских беспилотников и вскрывали блиндажи ВСУ, когда за своей «птичкой» выходил украинский солдат.