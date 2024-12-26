Экипаж Су-34 засыпал авиабомбами опорник ВСУ в курском приграничье. Видео от Минобороны

Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ с помощью авиабомб. Эффектное видео манёвров показала пресс-служба Минобороны. Уточняется, что кадры сняты в одном из приграничных районов Курской области.

Ранее в приграничной зоне Курской области ударный вертолёт Ми-35М ликвидировал опорный пункт ВСУ. Видеозапись предоставила пресс-служба военного ведомства. Кроме того, Life.ru рассказывал, как наши парни смогли разбить БМП ВСУ. Крымские десантники ликвидировали противника на противотанковом ракетном комплексе «Корнет». Цели в Курской области были обнаружены при помощи средств объективного видеоконтроля.