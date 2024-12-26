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26 декабря, 07:43

Экипаж Су-34 засыпал авиабомбами опорник ВСУ в курском приграничье. Видео от Минобороны

МО показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ авиабомбами в Курской области

Фото © Минобороны России

Фото © Минобороны России

Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ с помощью авиабомб. Эффектное видео манёвров показала пресс-служба Минобороны. Уточняется, что кадры сняты в одном из приграничных районов Курской области.

Видео © Минобороны России

Ранее в приграничной зоне Курской области ударный вертолёт Ми-35М ликвидировал опорный пункт ВСУ. Видеозапись предоставила пресс-служба военного ведомства. Кроме того, Life.ru рассказывал, как наши парни смогли разбить БМП ВСУ. Крымские десантники ликвидировали противника на противотанковом ракетном комплексе «Корнет». Цели в Курской области были обнаружены при помощи средств объективного видеоконтроля.

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Марина Фещенко
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