В Госдуме перечислили плюсы закона против «серых» сим-карт

В России с 1 января 2025 года порядок покупки SIM-карт иностранцами станет строже. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» SIM-картами, сообщили ранее в Минцифры России. Подробнее о новом законе Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, в 2024 году Роскомнадзор провёл анализ данных о сим-картах операторов мобильной связи и выявил 26 миллионов телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Сейчас повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли уже около 4 млн иностранных граждан, а 4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы.

«С 2025 года начнет действовать закон, согласно которому при заключении договора на оказание услуг связи оператор обязан будет проверять количество сим-карт у абонента. Новые правила вступят в силу для иностранцев уже с 1 января. Если число сим-карт больше 20 для россиян и больше 10 для иностранцев, оператор будет не вправе оказывать абоненту услугу связи по новой карте. Узнать количество номеров, оформленных на абонента, можно будет на «Госуслугах». Как правило, именно иностранцы оформляют на себя огромное количество сим-карт – например, один иностранный гражданин может оформить на себя сразу несколько десятков или сотен сим-карт, которые потом выдаёт коллегам», — отметил депутат.

Немкин добавил, что массовое распространение «серых» SIM-карт напрямую связано с резким ростом преступлений, совершаемых при помощи различных мессенджеров. «Серыми» номерами пользуются также террористы и украинские спецслужбы – они позволяют преступникам регистрировать на подставное лицо аккаунты в различных соцсетях и мессенджерах, и безнаказанно осуществлять противоправную деятельность, направленную против граждан нашей страны.

Верными спутниками «серых» SIM-карт являются так называемые SIM-боксы или SIM-банки - устройства, которые используются для хранения и одновременной работы большого числа SIM-карт. Подобные гаджеты используют злоумышленники для организации незаконной работы телефонных шлюзов. Фактически один такой SIM-бокс может имитировать несколько сотен смартфонов. Как отметил Немкин, это нужно для того, чтобы можно было запускать массовые обзвоны, рассылки SMS-сообщений, создавать фейковые аккаунты в различных сетях, интернет-ресурсах, проводить информационные и иные диверсии.

«С учётом текущей геополитической ситуации иностранцы не должны иметь легкий доступ к российским SIM-картам. А каждый из тех, кто выразит желание приобрести её, должен быть идентифицирован по широкому спектру признаков — в частности, зарегистрироваться в Единой биометрической системе», — призывает собеседник Life.ru.

Немкин указал, что сегодня государство уделяет особое внимание борьбе с распространением «серых» SIM-карт, для это принимаются различные меры. Например, по запросу Роскомнадзора мобильные операторы связи еженедельно блокируют большое количество SIM-карт, которыми пользуются мошенники. При этом, полагает депутат, важно продолжать просветительскую работу в этой части, так как, к сожалению, многие граждане пока не осознали масштаб проблемы. Каждый должен понимать, что при использовании «серой» SIM-карты, он, заходя, например, в социальные сети, мессенджеры, банковские приложения, автоматов передаёт персональные данные и деньги в руки злоумышленников, пояснил парламентарий и рекомендовал россиянам отказаться от использования «серых» сим-карт, даже если они были нужны для каких-то бытовых целей.