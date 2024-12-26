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Регион
26 декабря, 14:06

Ещё 230 солдат «‎армии вторжения ВСУ» отдали жизнь за Зеленского под Курском

Минобороны РФ: Украина за сутки потеряла более 230 солдат под Курском

Украинские ВС за сутки под Курском потеряли более 230 солдат, 3 боевые машины пехоты и бронетранспортёр. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены 3 боевые машины пехоты, из них 1 БМП Bradley производства США, бронетранспортёр, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы», — рассказали представители ведомства.

В Министерстве также рассказали, что за всё время вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 43 970 солдат, 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 БТРов, 1 321 боевую бронированную машину, 1 191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК.

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Ранее командир «Ахмата» рассказал, что ВСУ в Курской области сели в глухую оборону и замерли. Они практически не ведут никаких операций, включающих передвижение войск. По его словам, обнаруживать противника помогают дроны-разведчики.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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