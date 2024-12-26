Семья из России рассказала, как выжила в самом смертоносном цунами в истории человечества

Ровно 20 лет, 26 декабря 2004 году произошло подводное землетрясение (моретрясение) в Индийском океане, которое вызвало самое смертоносное цунами в истории человечества. Землетрясение с магнитудой от 9,1 до 9,3 вошло в тройку сильнейших. В результате стихийного бедствия погибло порядка 230 тысяч человек. Российская семья Жуковых смогла выжить. Спустя 20 лет они вспомнили, как это было.

Сергей, Майя и их 16-летняя дочь Анна планировала поехать на отдых в Таиланд в 2004 году, но их смутили высокие цены и направление пришлось поменять на Шри-Ланку. Майя по-прежнему считает этот момент ключевым, потому что в те дни цунами особенно сильно затронуло именно Таиланд.

«Изначально мы хотели лететь в Таиланд, на остров Пхукет. Но для троих человек оказалось дороговато. И слава Богу, неизвестно, что было бы, будь мы в это время на Пхукете», — приводит слова Майи РИА «Новости».

Отдых началась стандартно. Сергей сразу заметил сильные волны с первого дня приезда. Спустя время семья смогла познакомиться с русскими эмигрантами из Германии, которые в итоге пригласили их на прогулку по реке. Именно она и уберегла Жуковых от смертельной опасности. Семья ушла вглубь острова, а вода в море в этот момент начала отступать, образуя огромные волны.

Когда началось цунами, Жуковы находилась на реке, вдали от эпицентра бедствия. Позднее глава семейства решил вернуться к разрушенному отелю и забрать вещи. Мужчина увидел трёхэтажное здание, которое превратилось в руины, затопленную до горизонта территорию и разбросанные вещи.

После катастрофы несколько тысяч туристов не могли покинуть страну, потому что потеряли документы. Для Жуковых всё закончилось благополучно. Сегодня Сергей и Майя признаются, что вспоминать об этой катастрофе тяжело, а к океану они испытывают страх, который не может пройти до сих пор.