Увидел обаятельное отражение: Чиновник из Калининграда купил улыбкой чужую водку

Начальник калининградского Центра информатизации образования Дмитрий Кулагин рассказал курьёзный случай, произошедший с ним. Совершенно случайно он купил в сетевом магазине бутылку водки, расплатившись своей обаятельной улыбкой. Об инциденте Кулагин рассказал в соцсети «ВКонтакте», но вынужден был удалить «резонансный пост» из-за «недобросовестных журналистов».

Как рассказал сам чиновник, он стоял в очереди на оплату покупок в сетевом магазине, а мужчина перед ним пытался оплатить бутылку горячительного улыбкой. Внезапно Кулагин встретился взглядом с кассиром и улыбнулся ей, но заметил свою «голливудскую улыбку» на терминале, засмотрелся на собственное «обаятельное отражение», в результате чего произошло списание с его карты.

Чиновник и не догадывался, что терминал настроен на оплату по биометрии. Но, как он рассказал подписчикам, уже смог урегулировать ситуацию. Но публикацию с целой историей пришлось удалить из сети, так как в СМИ история вызвала резонанс.