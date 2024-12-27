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Регион
26 декабря, 23:47

Увидел обаятельное отражение: Чиновник из Калининграда купил улыбкой чужую водку

Чиновник из Калининграда случайно оплатил чужую бутылку водки улыбкой

Дмитрий Кулагин. Обложка © VK / Дмитрий Кулагин

Дмитрий Кулагин. Обложка © VK / Дмитрий Кулагин

Начальник калининградского Центра информатизации образования Дмитрий Кулагин рассказал курьёзный случай, произошедший с ним. Совершенно случайно он купил в сетевом магазине бутылку водки, расплатившись своей обаятельной улыбкой. Об инциденте Кулагин рассказал в соцсети «ВКонтакте», но вынужден был удалить «резонансный пост» из-за «недобросовестных журналистов».

Как рассказал сам чиновник, он стоял в очереди на оплату покупок в сетевом магазине, а мужчина перед ним пытался оплатить бутылку горячительного улыбкой. Внезапно Кулагин встретился взглядом с кассиром и улыбнулся ей, но заметил свою «голливудскую улыбку» на терминале, засмотрелся на собственное «обаятельное отражение», в результате чего произошло списание с его карты.

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Чиновник и не догадывался, что терминал настроен на оплату по биометрии. Но, как он рассказал подписчикам, уже смог урегулировать ситуацию. Но публикацию с целой историей пришлось удалить из сети, так как в СМИ история вызвала резонанс.

Ранее стало известно о казни китайского чиновника, который попался на многомиллионных взятках и коррупции. Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото обвинили в хищении 1,43 миллиарда юаней (что эквивалентно более 199 миллионам долларов по нынешнему курсу) из госбюджета.

Ольга Сливченко
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