В Национальном центре «Россия» прошла первая церемония бракосочетания

Национальный центр продолжает одну из ключевых традиций Выставки «Россия» — формирование новых семей. Сегодня в ходе церемонии свои отношения узами брака скрепили три молодые пары: одна из Республики Тыва и две из Москвы. Партнёром для первой бракосочетательной церемонии в Национальном центре «Россия» стало Управление ЗАГС Москвы.

Свадьба в национальном центре «Россия». Видео © Life.ru

«Дорогие наши молодожёны, спасибо вам большое! Помимо того, что вы очень красивые, вы ещё смелые. Вы — первые пары, которые сочетаетесь браком в Национальном центре «Россия». Ведь Национальный центр — это наследие выставки «Россия», где у нас была традиция проводить свадебные церемониии», — поздравила молодожёнов заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.