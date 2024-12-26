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Регион
26 декабря, 19:22

В Национальном центре «Россия» прошла первая церемония бракосочетания

Национальный центр продолжает одну из ключевых традиций Выставки «Россия» — формирование новых семей. Сегодня в ходе церемонии свои отношения узами брака скрепили три молодые пары: одна из Республики Тыва и две из Москвы. Партнёром для первой бракосочетательной церемонии в Национальном центре «Россия» стало Управление ЗАГС Москвы.

Свадьба в национальном центре «Россия». Видео © Life.ru

«Дорогие наши молодожёны, спасибо вам большое! Помимо того, что вы очень красивые, вы ещё смелые. Вы первые пары, которые сочетаетесь браком в Национальном центре «Россия». Ведь Национальный центрэто наследие выставки «Россия», где у нас была традиция проводить свадебные церемониии», — поздравила молодожёнов заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

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Напомним, на протяжении всей выставки «Россия» более 280 семей заключили брак. 12 мая, в день, который Церковь называет Фоминым воскресеньем, а народ — Красной горкой, состоялась самая массовая свадьба, тогда одновременно поженились 150 пар. Интересно, что многие из них отказались от привычных образов невесты и жениха и пришли на церемонию в ярких традиционных нарядах своих регионов.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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