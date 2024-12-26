Главы стран ЕАЭС подписали 17 документов по итогам саммита в Ленобласти

Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам саммита в Ленинградской области утвердили ряд важных документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы стран ЕАЭС подписали документы по итогам саммита в Ленобласти. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Всего одобрено 17 документов. Среди них Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), решение о бюджете ЕАЭС на 2025 год, решение о предоставлении Ирану статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС, распоряжение о времени и месте проведения следующего саммита и другие.