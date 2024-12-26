Главы стран ЕАЭС подписали 17 документов по итогам саммита в Ленобласти
Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам саммита в Ленинградской области утвердили ряд важных документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы стран ЕАЭС подписали документы по итогам саммита в Ленобласти. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Всего одобрено 17 документов. Среди них Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), решение о бюджете ЕАЭС на 2025 год, решение о предоставлении Ирану статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС, распоряжение о времени и месте проведения следующего саммита и другие.
Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Узбекистан, Молдавия и Куба имеют статус государств-наблюдателей. Саммит ЕАЭС в Ленобласти прошёл на площадке курортного комплекса «Игора». В 2024 году в организации председательствовала Армения, а в следующем будет Белоруссия. Александр Лукашенко предложил провести летний саммит ЕАЭС в Минске в конце мая. Договор об образовании союза был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015-го.
Telegram / «Кремль. Новости»