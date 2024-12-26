Петербуржец потребовал с жены за измены 1 млн рублей, 16 тысяч она уже выплатила

Житель Санкт-Петербурга по имени Владимир потребовал с жены Марии 984 тысячи рублей за супружеские измены. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева, которая назвала иск шедевром.

«Владимир просит суд взыскать с Маши моральный вред за... неоднократные супружеские измены. Истец указывает, что нехорошими действиями ответчика ему были причинены нравственные и душевные страдания, выразившиеся в глубокой депрессии и серьёзном стрессе. Тут, в общем, все понятно», — пишет Лебедева.

В иске указана необычная сумма 984 тысячи рублей. Она объясняется тем, что изначально Владимир требовал с Марии 1 миллион рублей, но 16 тысяч жена уже выплатила. Пара даже составила расписку по этому поводу. По делу назначено предварительное судебное заседание, уточнила глава пресс-службы.