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Регион
26 декабря, 16:13

Песков в новогодних открытках журналистам заявил, что Россия скоро победит

Россия скоро победит, об этом в новогодней открытке заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Каждый год он пишет поздравление, которое получают журналисты Кремлёвского пула — и этот год тоже не стал исключением.

«Мы скоро победим! Будьте здоровы, счастливы и успешны. С наступающим Новым годом! Ваш Песков», — говорится в подписанной от руки открытке.

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Ранее Песков заявил, что Россия продолжает СВО с целью достижения всех намеченных задач по обеспечению безопасности государства. Это заявление было сделано в ответ на комментарии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предположил, что СВО может завершиться в 2025 году. Пресс-секретарь президента отметил, что ход боевых действий говорит о том, что Россия движется вперёд.

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Life.ru

Александр Юнашев
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