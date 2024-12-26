Песков в новогодних открытках журналистам заявил, что Россия скоро победит
Россия скоро победит, об этом в новогодней открытке заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Каждый год он пишет поздравление, которое получают журналисты Кремлёвского пула — и этот год тоже не стал исключением.
«Мы скоро победим! Будьте здоровы, счастливы и успешны. С наступающим Новым годом! Ваш Песков», — говорится в подписанной от руки открытке.
Ранее Песков заявил, что Россия продолжает СВО с целью достижения всех намеченных задач по обеспечению безопасности государства. Это заявление было сделано в ответ на комментарии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предположил, что СВО может завершиться в 2025 году. Пресс-секретарь президента отметил, что ход боевых действий говорит о том, что Россия движется вперёд.
Life.ru