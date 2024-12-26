Россия скоро победит, об этом в новогодней открытке заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Каждый год он пишет поздравление, которое получают журналисты Кремлёвского пула — и этот год тоже не стал исключением.

Ранее Песков заявил, что Россия продолжает СВО с целью достижения всех намеченных задач по обеспечению безопасности государства. Это заявление было сделано в ответ на комментарии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предположил, что СВО может завершиться в 2025 году. Пресс-секретарь президента отметил, что ход боевых действий говорит о том, что Россия движется вперёд.