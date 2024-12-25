Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 12:23

Песков рассказал Юнашеву, стоит ли ждать контактов Путина и Трампа до Нового года

Песков: Путин не будет поздравлять США, так как это недружественная страна

Президент РФ Владимир Путин не собирается контактировать с избранным президентом США Дональдом Трампом до праздников. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, возможны ли контакты Путина и Трампа до Нового года. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Никаких импульсов от избранного президента США не было. До инаугурации ещё всё-таки достаточно долго, больше трёх недель. Пока планов никаких конкретных нет», — заявил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Россия вряд ли будет направлять в Америку поздравительную открытку к Новому году, ведь речь идёт о недружественном государстве.

«Всё-таки страна недружественная», — заключил Песков.

Путин высказался о возможности улучшения отношений с США
Путин высказался о возможности улучшения отношений с США

Возможная встреча Путина и Трампа — одна из главных политических тем последнего месяца. Сам лидер РФ заявлял на своей прямой линии, которая прошла 19 декабря, что пока не знает, когда именно состоится его встреча с Трампом. При этом глава государства готов к ней в любое время. Республиканец же отмечал, что с нетерпением ждёт встречи с российским коллегой.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar