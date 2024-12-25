Песков рассказал Юнашеву, стоит ли ждать контактов Путина и Трампа до Нового года

«Никаких импульсов от избранного президента США не было. До инаугурации ещё всё-таки достаточно долго, больше трёх недель. Пока планов никаких конкретных нет», — заявил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Россия вряд ли будет направлять в Америку поздравительную открытку к Новому году, ведь речь идёт о недружественном государстве.

Возможная встреча Путина и Трампа — одна из главных политических тем последнего месяца. Сам лидер РФ заявлял на своей прямой линии, которая прошла 19 декабря, что пока не знает, когда именно состоится его встреча с Трампом. При этом глава государства готов к ней в любое время. Республиканец же отмечал, что с нетерпением ждёт встречи с российским коллегой.