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Регион
26 декабря, 19:17

Кириенко назвал российские семьи гордостью страны

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии подведения итогов Года семьи, проходящей в Национальном центре «Россия» заявил, что российские семьи стали настоящей гордостью и образом будущего страны.

«Мне кажется, очень важно и символично, что мы чествуем и уходящий Год семьи, но и самое главное, тех, для кого был этот год, российские семьи, как предмет настоящей гордость нашей страны. Спасибо вам», — сказал он.

Кириенко подчеркнул символичность мероприятия: торжественные проводы уходящего года проходили в Национальном центре «Россия» — преемнике одноимённой выставки на ВДНХ, где прошло и торжественное открытие Года семьи.

«Помните, как наш президент [Владимир Путин] сказал, что большая семья, в которой растёт много детей, это и есть образ будущего России. Вы — этот образ будущего. Хотел бы вас поблагодарить за личный пример и вдохновение, которое вы этим своим личным примером дарите <…>. Глядя на ваши многодетные семьи, честно, берет хорошая, белая зависть. Потому что, главное, что есть все этом зале — это любовь», — подытожил он.

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Ранее стало известно о мере поддержки семей в Мурманской области, где со следующего года будут выплачивать «зарплату мамы» за второго ребёнка. На данный момент до достижения малышом полутора лет женщины получают по 17 тысяч рублей ежемесячно.

Обложка ©

freepik / prostooleh

Ольга Сливченко
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