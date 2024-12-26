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Регион
26 декабря, 18:03

«В баре не был!» Солист Большого театра вышел на связь и высказался о пьяной драке

Солист Большого театра Соколов вышел на связь и опроверг новости о пьяной драке

Василий Соколов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasyabariton

Василий Соколов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasyabariton

После новостей о том, что солист Большого театра прикрывался отравлением, чтобы скрыть участие в пьяной драке, сам Василий Соколов вышел на связь и рассказал, что с ним всё в порядке, он продолжает работать и репетировать в своём графике. Артист выложил видео в запрещённой сети, где и поведал свою версию событий.

Соколов уверяет, что в московском рок-баре за женщину не дрался — скорее всего, персонал спутал его с другим человеком. Травм от пивных бокалов у солиста Большого нет.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasyabariton

Артист говорит, что 25 декабря был на репетиции, исполнял партии в «Черевичках», сегодня тоже весь день провёл на сцене.

Ранее сообщалось, что Соколов обратился в Боткинскую больницу в час ночи 26 декабря. Он жаловался на химический ожог ротовой полости. Сообщалось, что походом в медучреждение артист пытался скрыть последствия пьяной драки.

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