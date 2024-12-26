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26 декабря, 17:52

Путин: Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО

В 2021 году президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину отложить вступление Украины в НАТО на срок от 10 до 15 лет. Путин упомянул об этом, отвечая на вопрос о заявлениях членов команды избранного президента Дональда Трампа, которые говорили, что конфликт может быть приостановлен, если Украина отложит своё вступление в альянс на 10-20 лет.

«Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, ещё в 2021 году действующий президент Байден [об этом говорил]. Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она ещё не готова», — сказал Путин.

США и ЕС ищут альтернативы НАТО для гарантий Украине
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Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина должна и в конечном итоге станет членом НАТО. Тем не менее, для достижения этой цели Киеву необходимо продолжать проводить реформы в области обороны и укреплять демократические институты. Он подчеркнул, что для продвижения на пути к НАТО Украине следует предпринимать «конкретные действия».

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Life.ru

Александра Мышляева
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