Путин: Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО

В 2021 году президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину отложить вступление Украины в НАТО на срок от 10 до 15 лет. Путин упомянул об этом, отвечая на вопрос о заявлениях членов команды избранного президента Дональда Трампа, которые говорили, что конфликт может быть приостановлен, если Украина отложит своё вступление в альянс на 10-20 лет.

«Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, ещё в 2021 году действующий президент Байден [об этом говорил]. Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она ещё не готова», — сказал Путин.