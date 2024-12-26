«Действую по плану»: Путин рассказал о своих личностных качествах

Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя предсказуемым и уравновешенным человеком, который действует по плану. По его словам, российские органы власти также работают стабильно, согласовывая между собой все шаги. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области, отвечая на вопрос о личных ожиданиях до конца года.

«Я от себя ничего такого особенного не ожидаю. Я считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану», — отметил российский лидер.

Президент добавил, что правительство, администрация главы государства и Центробанк также согласовывают все действия, чтобы обеспечить стабильность.

«Ничего необычного мы не прогнозируем и ничего необычного прогнозировать и невозможно», — подчеркнул глава государства.