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26 декабря, 19:08

В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в отделении банка

Сотрудники полиции задержали уроженца Ульяновской области, запустившего фейерверк в отделении банка на улице Советской в Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД России, передают РИА «Новости».

Инцидент произошёл около 18:00. Правоохранители получили сообщение о подозрительных действиях в финансовом учреждении и незамедлительно направили на место сотрудников патрульно-постовой службы.

«Сотрудники ППСП, через несколько минут прибыв по указанному адресу, задержали 43-летнего жителя Ульяновской области, на которого указали очевидцы и заявитель. В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

По информации полиции, пострадавших в результате происшествия нет, зданию ущерб не причинен.

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Не так давно после запуска неустановленным лицом пиротехнического устройства правоохранительные органы оцепили часть Красной площади в Москве. В связи с этим движение транспорта и пешеходов было временно ограничено на участке, прилегающем к катку у ГУМа.

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Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Анатолий Цейко
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