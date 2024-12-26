В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в отделении банка

Сотрудники полиции задержали уроженца Ульяновской области, запустившего фейерверк в отделении банка на улице Советской в Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД России, передают РИА «Новости».

Инцидент произошёл около 18:00. Правоохранители получили сообщение о подозрительных действиях в финансовом учреждении и незамедлительно направили на место сотрудников патрульно-постовой службы.

«Сотрудники ППСП, через несколько минут прибыв по указанному адресу, задержали 43-летнего жителя Ульяновской области, на которого указали очевидцы и заявитель. В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

По информации полиции, пострадавших в результате происшествия нет, зданию ущерб не причинен.