РИАН: Участок Красной площади оцепили после запуска фейерверка
Органы правопорядка установили оцепление на сегменте Красной площади в столице в связи с запуском неустановленным лицом пиротехнического устройства, сообщает информационное агентство РИА «Новости».
Движение транспорта и пешеходов было временно ограничено на участке вдоль катка, расположенного у ГУМ. При этом торговая ярмарка на Красной площади продолжает функционировать в обычном режиме. Сотрудники правоохранительных структур, осуществляющие дежурство на месте происшествия, проинформировали, что причиной оцепления послужил запуск фейерверка.
Корреспондент информационного портала Life.ru убедился, что на данный момент обстановка на площади характеризуется спокойствием и порядком.
Между тем, недавно на территории Российской Федерации стало расти число инцидентов, связанных со взрывами пиротехнических устройств. К примеру, подобные происшествия были зафиксированы во Владивостоке и Новосибирске. Кроме того, мошенники предприняли попытку убедить пожилого гражданина совершить поджог отделения полиции в Санкт-Петербурге. В свою очередь, учительница из Владимирской области бросила в здание отдела полиции коктейль Молотова.
Олег Елков/ТАСС