Памфилова предупредила об украинских петардах со взрывчаткой
По информации от главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, выявлена новая угроза безопасности: в РФ нелегально доставляются модифицированные пиротехнические изделия из Украины. Особенность этих устройств заключается в том, что они содержат опасные взрывчатые компоненты и механизм мгновенной детонации.
На собрании ЦИК руководитель призвала коллег проявлять бдительность и воздержаться от приобретения подобной пиротехники. Также было рекомендовано распространить эту информацию среди друзей и членов семьи для предотвращения возможных несчастных случаев.
Согласно заявлению Памфиловой, злоумышленники используют различные каналы поставок, включая воздушные пути, для распространения этих опасных изделий, которые при попытке использования моментально срабатывают, не оставляя времени на реакцию.
Как уже рассказывал Life.ru, в российских регионах и правда участились случаи со взрывом петард. Так, на днях подобные инциденты произошли во Владивостоке и Новосибирске. Также аферисты почти уговорили пожилого россиянина поджечь отделение полиции в Петербурге. А во Владимирской области учительница бросила в отдел полиции и коктейль Молотова.
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