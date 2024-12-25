Памфилова предупредила об украинских петардах со взрывчаткой

По информации от главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, выявлена новая угроза безопасности: в РФ нелегально доставляются модифицированные пиротехнические изделия из Украины. Особенность этих устройств заключается в том, что они содержат опасные взрывчатые компоненты и механизм мгновенной детонации.

На собрании ЦИК руководитель призвала коллег проявлять бдительность и воздержаться от приобретения подобной пиротехники. Также было рекомендовано распространить эту информацию среди друзей и членов семьи для предотвращения возможных несчастных случаев.