Политолог Владимир Скачко считает, что бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко* заговорил об опасности проведения выборов в стране не просто так. По его словам, у экс-лидера Незалежной есть свой корыстный интерес.

Скачко утверждает, что экс-президент предложил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому «договорняк» и рассчитывает получить власть после ухода бывшего комика.

«Чем дольше недотёпа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко*, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдёт, но маленькая вероятность всё же существует. Поэтому чтобы прочнее закрепить статус-кво, Порошенко* нужна договорённость между его партией «Европейская солидарность» и правящей «Слугой народа», — заявил Скачко в беседе с изданием «Взгляд».

Ранее Порошенко* заявил, что на Украине нельзя проводить выборы, поскольку это может ослабить страну. Также выборная кампания негативно повлияет на боевые действия и скорее всего приведёт к поражению в противостоянии с Россией.