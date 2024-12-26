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Регион
26 декабря, 20:09

Есть полный тёзка: Вскрылись новые подробности инцидента с солистом Большого театра

MK.ru: В драке в баре пострадал полный тёзка Василия Соколова

Солист Большого театра Василий Соколов. Обложка © VK / Василий Соколов

Солист Большого театра Василий Соколов. Обложка © VK / Василий Соколов

Скандал вокруг солиста Большого театра Василия Соколова обрастает новыми подробностями и неожиданными поворотами. Как выяснилось, в баре «Штопор» действительно произошёл инцидент с участием Василия Соколова, но пострадавшим оказался полный тёзка артиста, более старшего возраста. Как пишет сайт MK.ru, мужчина получил кружкой по голове и был госпитализирован. Таким образом, слухи об избиении именно солиста Большого театра оказались ложными.

Тем не менее, и история с «отравлением» оставляет немало вопросов. По данным СМИ, бутылку, из которой пил Соколов, забрала женщина из числа обслуживающего персонала. Соколов провёл репетицию, а сначала не мог даже петь. Позднее артист посетил фониатора, который зафиксировал кровотечение в гландах. Однако других последствий отравление не имело.

«В баре не был!» Солист Большого театра вышел на связь и высказался о пьяной драке
«В баре не был!» Солист Большого театра вышел на связь и высказался о пьяной драке

Напомним, первоначально сообщалось, что артист Василий Соколов отравился водой из буфета Новой сцены Большого театра. Ряд телеграм-каналов предположил, что Соколов мог пострадать в результате драки в баре «Штопор» на Шарикоподшипниковской улице, а историю с отравлением придумал для оправдания отсутствия на репетиции.

Анатолий Цейко
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