Есть полный тёзка: Вскрылись новые подробности инцидента с солистом Большого театра

Скандал вокруг солиста Большого театра Василия Соколова обрастает новыми подробностями и неожиданными поворотами. Как выяснилось, в баре «Штопор» действительно произошёл инцидент с участием Василия Соколова, но пострадавшим оказался полный тёзка артиста, более старшего возраста. Как пишет сайт MK.ru, мужчина получил кружкой по голове и был госпитализирован. Таким образом, слухи об избиении именно солиста Большого театра оказались ложными.

Тем не менее, и история с «отравлением» оставляет немало вопросов. По данным СМИ, бутылку, из которой пил Соколов, забрала женщина из числа обслуживающего персонала. Соколов провёл репетицию, а сначала не мог даже петь. Позднее артист посетил фониатора, который зафиксировал кровотечение в гландах. Однако других последствий отравление не имело.