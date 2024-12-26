В Норвегии автобус, перевозивший десятки человек, съехал с шоссе и упал в озеро

В Норвегии рейсовый автобус, перевозивший около 60 пассажиров, включая иностранных граждан, съехал с шоссе и упал в озеро Осватнет. По данным телерадиокомпании NRK, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, ещё четверо получили серьёзные ранения.

«Автобус частично погрузился в водоём... На месте активно действуют экстренные службы», — сообщил начальник штаба полиции провинции Нурланн Бент Аре Эйлертсен.

Он также отметил, что в автобусе находилось большое количество иностранных граждан. По предварительной информации, все пассажиры смогли выбраться из автобуса. Троих пострадавших вертолётом доставили в больницу, остальные были эвакуированы в город Свольвер.

Ситуацию осложняют погодные условия, в частности сильный ветер и метель, наблюдаемые на месте происшествия. Эйлертсен заявил, что подробности трагедии в настоящее время выясняются.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Видео © X / Xnews_with_Grok

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия, и поблагодарил сотрудников полиции, врачей и спасателей за их оперативную работу.