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26 декабря, 20:26

В Норвегии автобус, перевозивший десятки человек, съехал с шоссе и упал в озеро

NRK: В Норвегии рейсовый автобус съехал с шоссе и упал в озеро, трое погибли

Автобус, съехавший с трассы в Норвегии. Обложка © X / Xnews_with_Grok

Автобус, съехавший с трассы в Норвегии. Обложка © X / Xnews_with_Grok

В Норвегии рейсовый автобус, перевозивший около 60 пассажиров, включая иностранных граждан, съехал с шоссе и упал в озеро Осватнет. По данным телерадиокомпании NRK, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, ещё четверо получили серьёзные ранения.

«Автобус частично погрузился в водоём... На месте активно действуют экстренные службы», — сообщил начальник штаба полиции провинции Нурланн Бент Аре Эйлертсен.

Он также отметил, что в автобусе находилось большое количество иностранных граждан. По предварительной информации, все пассажиры смогли выбраться из автобуса. Троих пострадавших вертолётом доставили в больницу, остальные были эвакуированы в город Свольвер.

Ситуацию осложняют погодные условия, в частности сильный ветер и метель, наблюдаемые на месте происшествия. Эйлертсен заявил, что подробности трагедии в настоящее время выясняются.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Видео © X / Xnews_with_Grok

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия, и поблагодарил сотрудников полиции, врачей и спасателей за их оперативную работу.

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Анатолий Цейко
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