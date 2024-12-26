В Норвегии автобус, перевозивший десятки человек, съехал с шоссе и упал в озеро
NRK: В Норвегии рейсовый автобус съехал с шоссе и упал в озеро, трое погибли
Автобус, съехавший с трассы в Норвегии. Обложка © X / Xnews_with_Grok
В Норвегии рейсовый автобус, перевозивший около 60 пассажиров, включая иностранных граждан, съехал с шоссе и упал в озеро Осватнет. По данным телерадиокомпании NRK, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, ещё четверо получили серьёзные ранения.
«Автобус частично погрузился в водоём... На месте активно действуют экстренные службы», — сообщил начальник штаба полиции провинции Нурланн Бент Аре Эйлертсен.
Он также отметил, что в автобусе находилось большое количество иностранных граждан. По предварительной информации, все пассажиры смогли выбраться из автобуса. Троих пострадавших вертолётом доставили в больницу, остальные были эвакуированы в город Свольвер.
Ситуацию осложняют погодные условия, в частности сильный ветер и метель, наблюдаемые на месте происшествия. Эйлертсен заявил, что подробности трагедии в настоящее время выясняются.
Оперативные службы работают на месте происшествия. Видео © X / Xnews_with_Grok
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия, и поблагодарил сотрудников полиции, врачей и спасателей за их оперативную работу.
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