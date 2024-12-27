Новосибирск, Москва и Пекин: Life.ru узнал, куда отправятся россияне в новогоднюю ночь
Самый популярный авиамаршрут в новогоднюю ночь — рейс из Москвы в Новосибирск
Украшенный к Новому году поезд. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Многие россияне встретят Новый 2025 год в пути. Кто-то сделает это в воздухе, а кто-то на железнодорожных путях. Life.ru выяснил, куда отправятся жители страны в новогодние праздники.
Самым популярным направлением для авиапутешествий внутри страны стал рейс из Москвы в Новосибирск: на него приходится 13,6% всех бронирований. Такие данные привёл сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. За ним следуют маршруты из Москвы в Омск (9,1%) и из Казани в Красноярск (7,6%). Также востребованы перелёты из столицы в Южно-Сахалинск (6,2%) и Екатеринбург (6,1%).
Среди зарубежных направлений лидирует Китай. На рейс из Москвы в Пекин приходится 19,6% всех международных бронирований, а в Шанхай — 15,7%. Популярностью также пользуются маршруты из Москвы в Доху (7,9%), из Варадеро в Москву (3,9%) и из Санкт-Петербурга в Чэнду (2,6%).
Для тех, кто выбрал встречу Нового года под стук колёс, самым популярным стал поезд из Санкт-Петербурга в Москву — 5,3% заказов. Также часто бронируют маршруты в столицу из Симферополя (4,8%), Казани (3,0%) и Краснодара (2,0%). Некоторые пассажиры отправятся из Сочи в Волгоград (1,5%).
Ранее Life.ru узнал, сколько россиян будут работать в Новый год, а сколько просто его проспят. Среди граждан РФ работягами оказались 8%, а сонями — 11%.