Военнослужащие Вооружённых сил Украины рассчитывают на перемирие с Россией в 2025 году, поскольку нуждаются в передышке. Об этом пишет американское издание Washington Post.

«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году солдаты сказали, что будут приветствовать передышку», — говорится в статье.

Украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады рассказал, что боевые действия сильно истощили солдат ВСУ. По словам других военнослужащих, подразделению критически не хватает личного состава на тыловых должностях, а в пехоте остались лишь единицы. Феликс выразил надежду, что переговоры о прекращении огня начнутся после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

«Так больше не может продолжаться. <...> Если наши чиновники не могут положить конец этому, то, может быть, у Трампа получится», — отметил солдат.