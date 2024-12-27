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Регион
27 декабря, 00:48

Так больше нельзя: Солдаты ВСУ хотят перемирия с Россией

WP: Солдаты ВСУ надеются на перемирие с Россией в 2025 году

Военнослужащие Вооружённых сил Украины рассчитывают на перемирие с Россией в 2025 году, поскольку нуждаются в передышке. Об этом пишет американское издание Washington Post.

«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году солдаты сказали, что будут приветствовать передышку», — говорится в статье.

Украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады рассказал, что боевые действия сильно истощили солдат ВСУ. По словам других военнослужащих, подразделению критически не хватает личного состава на тыловых должностях, а в пехоте остались лишь единицы. Феликс выразил надежду, что переговоры о прекращении огня начнутся после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

«Так больше не может продолжаться. <...> Если наши чиновники не могут положить конец этому, то, может быть, у Трампа получится», — отметил солдат.

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Тем временем глава МИД России Сергей Лавров пояснил, почему Москва выступает против временного перемирия на Украине. Он отметил, что Запад и Киев обсуждают исключительно перемирие, однако Россия настаивает на юридически обязывающих гарантиях, считая этот подход единственно приемлемым.

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Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Анатолий Цейко
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