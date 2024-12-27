На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело о превышении полномочий

На заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева заведено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.

«Следственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается, ведётся сбор доказательств. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении чиновника.