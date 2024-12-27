Четырёхлетнего мальчика застрелили на парковке в США, проверяют пистолет его матери
AP: В США четырёхлетний мальчик погиб от огнестрельного ранения на парковке
В США в результате огнестрельного ранения погиб четырёхлетний мальчик. Инцидент произошел на парковке, когда ребёнок находился в автомобиле, передаёт AP News.
По информации издания, ребёнок был в машине на парковке без присмотра взрослых, вместе с другими детьми. После выстрела его экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Следователи, допросив мать погибшего ребёнка, обнаружили у неё огнестрельное оружие. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, был ли смертельный выстрел сделан из этого пистолета.
Ранее пьяный водитель в Омской области насмерть сбил трёхлетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER