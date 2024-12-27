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Регион
27 декабря, 03:17

Гламурная наркоторговка из Великобритании избежала тюрьмы

Daily Star: «Красотка-наркоторговка» из Великобритании избежала тюрьмы

Кирсти Сэнсам. Обложка © Gloucestershire Police / SWNS

Кирсти Сэнсам. Обложка © Gloucestershire Police / SWNS

В Великобритании наркоторговка Кирсти Сэнсам, ставшая знаменитой благодаря своей внешности, избежала тюремного заключения, передаёт Daily Star.

30-летняя преступница и её подельник Джон Роджерс были задержаны 11 марта на автостоянке недалеко от города Тьюксбери, графство Глостершир. Во время обыска полицейские нашли в их машине сумку с тайным отделением, в котором находилось три килограмма кокаина.

После публикации правоохранителями фотографии Сэнсам, она быстро приобрела вирусную популярность в Сети. Наркоторговку прозвали «красоткой», а тысячи мужчин начали признаваться ей в любви.

Сэнсам, Роджерс и два других подельника признали свою вину. Их приговорили к сроку заключения от пяти до шести лет, но Сэнсам избежала тюрьмы, получив два года условно. Кроме того, она обязана пройти лечение от наркозависимости и выполнить 100 часов общественных работ.

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Ранее на Бали задержали россиянина с 223,15 грамма гашиша. В его съёмной комнате при обыске нашли ещё больше психоактивных веществ, теперь неудавшемуся наркоторговцу грозит смертная казнь или до 20 лет тюрьмы.

Анатолий Цейко
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