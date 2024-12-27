Гламурная наркоторговка из Великобритании избежала тюрьмы

В Великобритании наркоторговка Кирсти Сэнсам, ставшая знаменитой благодаря своей внешности, избежала тюремного заключения, передаёт Daily Star.

30-летняя преступница и её подельник Джон Роджерс были задержаны 11 марта на автостоянке недалеко от города Тьюксбери, графство Глостершир. Во время обыска полицейские нашли в их машине сумку с тайным отделением, в котором находилось три килограмма кокаина.

После публикации правоохранителями фотографии Сэнсам, она быстро приобрела вирусную популярность в Сети. Наркоторговку прозвали «красоткой», а тысячи мужчин начали признаваться ей в любви.

Сэнсам, Роджерс и два других подельника признали свою вину. Их приговорили к сроку заключения от пяти до шести лет, но Сэнсам избежала тюрьмы, получив два года условно. Кроме того, она обязана пройти лечение от наркозависимости и выполнить 100 часов общественных работ.