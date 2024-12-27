В Госдуму внесут законопроект о бесплатной выдаче продуктов нуждающимся

Уже весной в Госдуму будет внесён законопроект о так называемом фудшеринге — бесплатной выдаче магазинами продуктов нуждающимся. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

«Законопроект готов. Мы проводим по нему политические консультации и оцениваем возможные риски, работаем с партнёрами и регионами, чтобы всё учесть. <…> Планируем его внесение уже в весеннюю сессию», — заявил Метелев в беседе с ТАСС.

В рамках законопроекта предлагается освободить от выплаты НДС предпринимателей, которые отправляют продукты в благотворительные организации. Со слов депутата, до принятия проекта важно совместными усилиями с правительством РФ проработать систему фудшеринга, чтобы ей могли пользоваться только социально ориентированные НКО из спецреестра.