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Регион
27 декабря, 06:46

В Госдуму внесут законопроект о бесплатной выдаче продуктов нуждающимся

Депутат ГД Метелев сообщил, что проект о фудшеринге внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Уже весной в Госдуму будет внесён законопроект о так называемом фудшеринге — бесплатной выдаче магазинами продуктов нуждающимся. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

«Законопроект готов. Мы проводим по нему политические консультации и оцениваем возможные риски, работаем с партнёрами и регионами, чтобы всё учесть. <…> Планируем его внесение уже в весеннюю сессию», — заявил Метелев в беседе с ТАСС.

В рамках законопроекта предлагается освободить от выплаты НДС предпринимателей, которые отправляют продукты в благотворительные организации. Со слов депутата, до принятия проекта важно совместными усилиями с правительством РФ проработать систему фудшеринга, чтобы ей могли пользоваться только социально ориентированные НКО из спецреестра.

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Ранее Life.ru рассказывал, что скидки на некоторые продукты из магазинов могут исчезнуть из магазинов уже в скором времени. Ритейл планирует компенсировать их отсутствие развитием торговых точек с минимальными наценками на товары

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Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Мария Любицкая
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