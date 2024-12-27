В Госдуму внесут законопроект о бесплатной выдаче продуктов нуждающимся
Депутат ГД Метелев сообщил, что проект о фудшеринге внесут в Госдуму в весеннюю сессию
Уже весной в Госдуму будет внесён законопроект о так называемом фудшеринге — бесплатной выдаче магазинами продуктов нуждающимся. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев.
«Законопроект готов. Мы проводим по нему политические консультации и оцениваем возможные риски, работаем с партнёрами и регионами, чтобы всё учесть. <…> Планируем его внесение уже в весеннюю сессию», — заявил Метелев в беседе с ТАСС.
В рамках законопроекта предлагается освободить от выплаты НДС предпринимателей, которые отправляют продукты в благотворительные организации. Со слов депутата, до принятия проекта важно совместными усилиями с правительством РФ проработать систему фудшеринга, чтобы ей могли пользоваться только социально ориентированные НКО из спецреестра.
Ранее Life.ru рассказывал, что скидки на некоторые продукты из магазинов могут исчезнуть из магазинов уже в скором времени. Ритейл планирует компенсировать их отсутствие развитием торговых точек с минимальными наценками на товары
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